Кіпр зберіг можливість в'їзду для туристів з України

Кіпр залишив можливість в’їзду для українців попри рекомендації Ради ЄС виключити на із "зеленого" списку для подорожей.

Оновлені правила подорожей опублікував Консульський відділ посольства України в Республіці Кіпр, пише "Європейська правда".

"Станом на 09 листопада 2021 року, відповідно до пресрелізу Міністерства внутрішніх справ Республіки Кіпр від 08.11.2021, в’їзд до Республіки Кіпр залишається відкритим для усіх громадян України (у т.ч. з туристичною метою)", - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).



МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️



Всі умови в’їзду до Кіпру👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Для в’їзду на Кіпр усім пасажирам необхідно пройти реєстрацію на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту.

Вакциновані пасажири, які мають чинний сертифікат міжнародного зразка (паперовій/електронний формат додатку Дія; паперовий сертифікат з порталу Дія (з QR code); паперове свідоцтво ВООЗ (жовтий сертифікат), виданий сімейним лікарем), виданий уповноваженими установами України, незалежно від їх громадянства, можуть подорожувати без додаткових тестів.

Перед поїздкою копію сертифіката про щеплення (англійською мовою) потрібно завантажити на платформі Cyprus Flight Pass за 48 годин до вильоту, а також вказати дані про вакцинацію.

"Зверніть увагу, якщо отримано комбінацію різних типів вищевказаних вакцин (наприклад, 1-а доза Vaxzevria (AstraZeneca) і друга доза Pfizer-BioNTech), на етапі заповнення заявки вноситься інформація про другу вакцину. При цьому, мають бути дотримані усі необхідні дози та часові рамки вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Кіпр визнає вакцини Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

Невакцинованим пасажирам необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту.

Відразу після прильоту до Кіпру, в аеропорту, невакциновані пасажири мають зробити ПЛР-тест, його результат буде доступний онлайн вже через три години на платформі https://www.covid-testcyprus.com. Тест здійснюється за кошти пасажира. До отримання негативного пасажир має знаходиться на самоізоляції.

У МЗС раніше публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців