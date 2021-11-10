Кипр сохранил возможность въезда для туристов из Украины
Кипр оставил возможность въезда для украинцев, несмотря на рекомендации Совета ЕС исключить Украину из "зеленого" списка для путешествий.
Обновленные правила поездок опубликовал Консульский отдел посольства Украины в Республике Кипр, пишет "Европейская правда".
"По состоянию на 09 ноября 2021 года, согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Республики Кипр от 08.11.2021, въезд в Республику Кипр остается открытым для всех граждан Украины (в т.ч. в туристических целях)", - говорится в сообщении.
Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев.
Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021
Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).
МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️
Всі умови в’їзду до Кіпру👇https://t.co/8RkEzCg6Yk
Для въезда на Кипр всем пассажирам необходимо пройти регистрацию на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета.
Вакцинированные пассажиры, имеющие действующий сертификат международного образца (бумажный/электронный формат приложения Дія; бумажный сертификат с портала Дія (с QR code); бумажное свидетельство ВОЗ (желтый сертификат), выданный семейным врачом), выданный уполномоченными учреждениями Украины, могут путешествовать без дополнительных тестов.
Перед поездкой копию сертификата о прививках (на английском языке) нужно загрузить на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.
"Обратите внимание, если получена комбинация различных типов вышеуказанных вакцин (например, 1-я доза Vaxzevria (AstraZeneca) и вторая доза Pfizer-BioNTech), на этапе заполнения заявки вносится информация о второй вакцине. При этом должны быть соблюдены все необходимые дозы и временные рамки вакцинации", – говорится в сообщении.
Кипр признает вакцины Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.
Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета.
Сразу по прилету в Кипр, в аэропорту, невакцинированные пассажиры должны сделать ПЦР-тест, его результат будет доступен онлайн уже через три часа на платформе https://www.covid-testcyprus.com. Тест осуществляется за счет пассажира. До получения отрицательного теста пассажир должен находиться на самоизоляции.
В МИДе ранее публиковали подробные разъяснения, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка".
Что означает исключение Украины из списка и каковы правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев