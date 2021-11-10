У Тбілісі затримали 46 учасників акцій на підтримку Саакашвілі

У Тбілісі в адміністративному порядку затримали 46 активістів опозиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Эхо Кавказа".

Активістів опозиції затримано біля будівель Служби державної безпеки (СДБ) та Міністерства охорони здоров'я Грузії.

Учасники акцій вимагали перевести експрезидента країни Михеїла Саакашвілі до цивільної клініки.

Голова Департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе заявив журналістам, що активісти намагалися блокувати адміністративні будинки. Він повідомив, що 46 осіб затримано в адміністративному порядку за непокору законним вимогам поліції, образу співробітника поліції та дрібне хуліганство.

"Блокування будівлі державної установи заборонено законом", - заявив Важа Сірадзе.

Затримання біля будівлі СДБ супроводжувалися сутичками. "Чому ви не затримуєте російських агентів?", "Поясніть причини арешту!", "Ми не зупинимося!", "Раби!" – вигукували протестувальники.

Напередодні лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія заявив, що акції опозиції відбудуться у чотирьох різних місцях. Такий підхід він назвав "новою стратегією".

Нагадаємо, США закликали Грузію забезпечити Саакашвілі медичну допомогу і гідно поводитись з ним у в'язниці.