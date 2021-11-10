В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили

В Тбилиси в административном порядке задержаны 46 активистов оппозиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Активисты оппозиции задержаны возле зданий Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства здравоохранения Грузии.

Участники акций потребовали перевести экс-президента страны Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.

Глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что активисты пытались блокировать административные здания. Он сообщил, что 46 человек задержаны в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство.

"Блокировка здания государственного учреждения запрещена законом", - заявил Важа Сирадзе.

Задержания у здания СГБ сопровождались столкновениями. "Почему вы не задерживаете российских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!", "Делай!" – восклицали протестующие.

Накануне лидер "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что акции оппозиции пройдут в четырех разных местах. Такой подход он назвал "новой стратегией".

Напомним, США призвали Грузию обеспечить Саакашвили медицинскую помощь и достойно обращаться с ним в тюрьме.