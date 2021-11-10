Болгарія видаватиме COVID-сертифікати людям з антитілами: цього вимагали ресторани

Болгарська влада поступилася вимогам ресторанної індустрії та оголосила, що людям з великою кількістю антитіл до коронавірусу видаватимуть "зелений сертифікат".

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісія раніше оголосила, що зараз немає достатньої кількості даних, щоб виправдати видачу сертифікатів за показниками антитіл, але країни ЄС можуть самостійно ухвалити таке рішення.

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Міністерство охорони здоров'я Болгарії оголосило про аналогічну позицію наприкінці жовтня, але тепер змінило її під тиском ресторанної індустрії і на тлі майбутніх виборів 14 листопада.

"З четверга ми прийняли рішення запровадити "зелені сертифікати" на антитіла", - сказав міністр охорони здоров'я Стойко Кацаров, додавши, що сертифікат буде дійсний 90 днів.

"Основна мета – видати сертифікат людям, які добре захищені від зараження. Його видаватимуть людям, у яких захворювання протікає безсимптомно, людям, які купили в аптеці тест на антиген і переконалися, що він позитивний, але не звернувся до лікарні", - пояснила вірусологиня, професорка Радка Аргірова.

Для отримання сертифіката потрібно, щоб антитіла були в 10 разів вищими за захисну межу, визначену тестами.

За останній тиждень у Болгарії зареєстровано зниження кількості нових випадків COVID на 20%. Це зниження відбулося після запровадження системи "зелених сертифікатів" та переходу шкіл на онлайн-навчання.