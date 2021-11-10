Болгария будет выдавать COVID-сертификаты людям с антителами: этого требовали рестораны

Болгарские власти уступили требованиям ресторанной индустрии и объявили, что людям с большим количеством антител к коронавирусу будут выдавать "зеленый сертификат".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия ранее объявила, что сейчас нет достаточного количества данных, чтобы оправдать выдачу сертификатов по антителам, но страны ЕС могут самостоятельно принять такое решение.

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Министерство здравоохранения Болгарии объявило об аналогичной позиции в конце октября, но теперь изменило ее под давлением ресторанной индустрии и на фоне предстоящих выборов 14 ноября.

"С четверга мы приняли решение ввести "зеленые сертификаты" на антитела", - сказал министр здравоохранения Стойко Кацаров, добавив, что сертификат будет действителен 90 дней.

"Основная цель – выдать сертификат людям, которые хорошо защищены от заражения. Его будут выдавать людям, у которых заболевание протекает бессимптомно, людям, купившим в аптеке тест на антиген и убедившимся, что он положительный, но не обратился в больницу", - пояснила вирусолог, профессор Радка Аргирова.

Для получения сертификата нужно, чтобы антитела были в 10 раз выше защитного предела, определенного тестами.

За последнюю неделю в Болгарии зарегистрировано понижение количества новых случаев COVID на 20%. Это снижение произошло после внедрения системы "зеленых сертификатов" и перехода школ на онлайн-обучение.