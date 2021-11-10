Щодо Саакашвілі скасували арешт як запобіжний захід в одній із справ

Міський суд Тбілісі 10 листопада скасував тримання під вартою як запобіжний захід щодо експрезидента Михеїла Саакашвілі у справі про розгін мирного зібрання 7 листопада 2007 року. Проте через інші вироки експрезидент все одно залишиться у в’язниці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

Суддя Ніно Еліешвілі зазначила, що суд не бачить сенсу у використанні тримання під вартою як запобіжного заходу. Щодо ще двох людей, що проходять у цій справі - колишнього генпрокурора Зураба Адеїшвілі та колишнього міністра оборони Давіда Кезерашвілі - такий запобіжний захід залишили.

У цій справі Саакашвілі звинувачують у розгоні протестувальників, вторгненні на телеканал "Імеді" та незаконному заволодінні власністю бізнесмена Бадрі Батаркацішвілі. За статтями звинувачення передбачається покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Судове засідання відбувалося без Саакашвілі: суд викликав його, але у пенітенціарній службі відмовились конвоювати експрезидента на засідання, побоюючись безладів. Під будівлею суду зібралася акція прихильників Саакашвілі, вхід охороняють значні сили поліції.

Розгляд справи зупинили після того, як суддя відмовилась оголошувати перерву, щоб допустити до процесу ще двох адвокатів Саакашвілі, повідомляє "Новости Грузия". Продовження розгляду перенесли на 29 листопада.

Попри зміну запобіжного суду у цій справі, Саакашвілі все одно залишиться у в’язниці - оскільки засуджений до 6 років в іншій справі, про побиття Валерія Гелашвілі.

Прокурор у справі подав клопотання про залучення Саакашвілі до процесу у пенітенціарному закладі або дистанційно.