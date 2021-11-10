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В отношении Саакашвили отменили арест как меру пресечения по одному из дел

Среда, 10 ноября 2021, 16:14

Городской суд Тбилиси 10 ноября отменил содержание под стражей как меру пресечения в отношении экс-президента Михеила Саакашвили по делу о разгоне мирного собрания 7 ноября 2007 года. Однако из-за других приговоров экс-президент все равно останется в тюрьме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

Судья Нино Элиешвили отметила, что суд не видит смысла в использовании содержания под стражей в качестве меры пресечения. В отношении еще двух человек, проходящих по этому делу - бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили - такую ​​меру пресечения оставили.

По этому делу Саакашвили обвиняют в разгоне протестующих, вторжении на телеканал "Имеди" и незаконном завладении собственностью бизнесмена Бадри Батаркацишвили. По статьям обвинения предусматривается наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Судебное заседание проходило без Саакашвили: суд вызвал его, но в пенитенциарной службе отказались конвоировать экс-президента на заседание, опасаясь беспорядков. Под зданием суда собралась акция сторонников Саакашвили, вход охраняемых значительными силами полиции.

 

Рассмотрение дела было приостановлено после того, как судья отказалась объявлять перерыв, чтобы допустить в процесс еще двух адвокатов Саакашвили, сообщает "Новости Грузия". Продолжение разбирательства перенесли на 29 ноября.

Несмотря на изменение суда по этому делу, Саакашвили все равно останется в тюрьме - поскольку приговорен к 6 годам по другому делу, об избиении Валерия Гелашвили.

Прокурор по делу подал ходатайство о привлечении Саакашвили к процессу в пенитенциарном заведении или дистанционно.

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Грузия Саакашвили
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