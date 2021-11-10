СНБО обсудил ответ Украины на кризис на польско-белорусской границе

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду обсудил действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, ситуация на польско-белорусской границе была ключевым вопросом сегодняшнего заседания, которое созвал президент Владимир Зеленский.

Данилов не уточнил, какие конкретные решения были приняты.

"Все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы и все будут обязательно их выполнять", - сказал Данилов.

По его словам, алгоритм действий Украины "будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно".

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

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