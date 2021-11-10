Меркель хоче термінових переговорів з керівниками регіонів Німечччини через пік заражень

Ангела Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини, закликала провести термінову зустріч з прем'єр-міністрами федеральних земель Німеччини після того, як у середу випадки захворювання на коронавірус у країні досягли нового щоденного рекорду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство DPA.

Як заявив у середу в Берліні офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, хвороба "швидко поширюється", і потрібна "швидка та єдина відповідь".

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Він сказав, що Меркель провела інтенсивні обговорення з міністрами, регіональними урядами та можливими майбутніми коаліційними партіями.

"Вірус не враховує політичних процесів чи перехідних періодів", - сказав Зайберт.

Меркель неодноразово давала зрозуміти, що готова до скликання конференції регіональних прем'єрів, однак досі між регіональними властями Німеччини немає єдиної думки щодо цього.

На думку Меркель, слід узгодити на національному рівні поріг зайнятості лікарняних ліжок, після подолання якого необхідно буде вжити додаткових карантинних заходів.

У середу органи охорони здоров'я Німеччини повідомили про новий рекордний максимум щоденних випадків зараження коронавірусом - 39 676 осіб.

Семиденна захворюваність у Німеччині складає 232.1 на 100 тисяч населення – цей показник третій день поспіль досягає пікових значень.