Меркель хочет срочных переговоров с руководителями регионов Германии из-за пика заражений

Ангела Меркель, покидающая должность канцлера Германии, призвала провести срочную встречу с премьер-министрами федеральных земель Германии после того, как в среду случаи заболевания коронавирусом в стране достигли нового ежедневного рекорда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство DPA.

Как заявил в среду в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, болезнь "быстро распространяется", и нужен "быстрый и единственный ответ".

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Он сказал, что Меркель провела интенсивные обсуждения с министрами, региональными правительствами и предстоящими коалиционными партиями.

"Вирус не учитывает политические процессы или переходные периоды", - сказал Зайберт.

Меркель неоднократно давала понять, что готова к созыву конференции региональных премьеров, однако до сих пор между региональными властями Германии нет единого мнения на этот счет.

По мнению Меркель, следует согласовать на национальном уровне порог занятости больничных коек, после преодоления которого необходимо будет принять дополнительные карантинные меры.

В среду органы здравоохранения Германии сообщили о новом рекордном максимуме ежедневных случаев заражения коронавирусом - 39 676 человек.

Семидневная заболеваемость в Германии составляет 232,1 на 100 тысяч населения – этот показатель третий день достигает пиковых значений.