В МВС деталізували, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами"

Україна підготується до потенційної появи нелегальних мігрантів на власному кордоні з Білоруссю, як сталося з Польщею і Литвою, зокрема, посилить нагляд за кордоном.

Як повідомив УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу після засідання РНБО, пише "Європейська правда".

"Ми готуємося до сценаріїв, подібних до тих, які відбуваються сьогодні на польсько-білоруському кордоні", - зазначив він.

Монастирський розповів, що вже ухвалили рішення про посилення присутності Держприкордонслужби на українсько-білоруському кордоні, а також визначили найбільш імовірні ділянки масового скупчення мігрантів.

"Також будуть здійснені посилення охорони державного кордону силами Нацгвардії та Нацполіції... Найближчим часом, підрозділи тероборони також будуть залучені в прикордонних областях (...), щоб бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв ", - додав міністр.

Як повідомлялося, 10 листопада Рада національної безпеки та оборони України на засіданні в середу обговорила дії України у відповідь на міграційну кризу, що склалась на кордоні Білорусі та Польщі.

Нагадаємо, 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір і відтоді залишаються у ньому. У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні - до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Читайте більше у статті: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів,

а також Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.