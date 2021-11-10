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В МВД детализировали, как Украина отреагирует на риски из-за "шантаж мигрантами" Лукашенко

Среда, 10 ноября 2021, 17:43

Украина подготовится к потенциальному появлению нелегальных мигрантов на собственной границе с Беларусью, как произошло с Польшей и Литвой, в частности, усилит надзор за границей.

Как сообщил УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге после заседания СНБО, пишет "Европейская правда".

"Мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые проходят сегодня на польско-белорусской границе", - отметил он.

Монастырский рассказал, что уже приняли решение об усилении присутствия Госпогранслужбы на украинско-белорусской границе, а также определили наиболее вероятные участки массового скопления мигрантов.

"Также будут осуществлены усиления охраны государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции... В ближайшее время подразделения терробороны также будут привлечены в пограничных областях (...), чтобы быть готовыми к любым возможным сценариям", - добавил министр.

Как сообщалось, 10 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил действия Украины в ответ на миграционный кризис, сложившийся на границе Беларуси и Польши.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток пересечь границу, которые оказались неудачными, они разбили лагерь. В Польше говорят, что с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Читайте больше в статье: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов,

а также Шантаж мигрантами: обойдет ли Украину гибридная атака Лукашенко.

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