Австрія зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом

Австрія з вівторка на середу 10 листопада зареєструвала рекордний приріст заражень коронавірусом за увесь час епідемії - вперше понад 11 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

У середу повідомили про 11398 нових хворих. Попередній максимум, зареєстрований 6 листопада, становив 9943. Населення Австрії - близько 9 млн осіб.

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Це також суттєво більше, ніж середній показник за останні 7 днів, 9110.

Кількість людей, які на даний час хворіють, вперше перевищила 80 тисяч і досягла 85600. Госпіталізовані 2237 хворих, з них 413 - у палатах інтенсивної терапії, на 10 більше, ніж напередодні. Померли за добу 23 хворих.

Федеральний канцелер Александр Шалленберг скликав зустріч кризової команди, щоб обговорити подальші дії.

У коментарі перед початком зустрічі він допустив запровадження обов’язкової вакцинації для працівників деяких професій.

Шалленберг допустив запровадження жорсткого карантину для нещеплених людей, якщо хвиля епідемії продовжить наростати, але наголосив, що локдауну для всіх "для солідарності з невакцинованими" не має бути.

Він закликав громадян вакцинуватися, у тому числі тих, кому настав час щепитися підсилюючою третьою дозою.

Нагадаємо, з цього тижня почався перехідний період, після якого доступ до ресторанів, готелів та культурних закладів у Австрії матимуть лише вакциновані особи. Крім того, негативного тесту більше буде недостатньо для отримання послуг, які передбачають тісний контакт з клієнтами, наприклад, відвідання перукарні. Також відвідання зібрань із чисельністю 25 чи більше осіб стає доступним лише вакцинованим.

Місцями в країні вже діє вимога надати ковід-сертифікат для виїзду зі свого району.

В країні вакциновано близько 64% населення, дещо менше, ніж в середньому у ЄС (67%).