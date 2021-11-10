Австрия зарегистрировала новый максимум заражений коронавирусом

Австрия со вторника на среду 10 ноября зарегистрировала рекордный прирост заражений коронавирусом за все время эпидемии – впервые более 11 тысяч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

В среду сообщили о 11 398 новых больных. Предыдущий максимум, зарегистрированный 6 ноября, составлял 9943. Это также значительно больше, чем средний показатель за последние 7 дней, 9110. Население Австрии – около 9 млн человек.

Количество людей, которые в настоящее время болеют, впервые превысило 80 тысяч и достигло 85,6 тысяч. Госпитализированы 2237 больных, из них 413 - в палатах интенсивной терапии, на 10 больше, чем накануне. Умерли за сутки 23 больных.

Федеральный канцелер Александр Шалленберг созвал заседание кризисной команды, чтобы обсудить дальнейшие действия.

В комментарии перед началом встречи он допустил введение обязательной вакцинации для работников некоторых профессий.

Шалленберг допустил введение жесткого карантина для непривитых людей, если волна эпидемии продолжит нарастать, но подчеркнул, что локдауна для всех "для солидарности с невакцинированными" не должно быть.

Он призвал граждан вакцинироваться, в том числе тех, кому пора прививаться усиливающей третьей дозой.

Напомним, с этой недели начался переходный период, после которого доступ в рестораны, гостиницы и культурные заведения в Австрии будут иметь только вакцинированные люди. Кроме того, отрицательного теста больше будет недостаточно для получения услуг, предусматривающих тесный контакт с клиентами, например посещение парикмахерской. Также посещение собраний с численностью 25 или более человек становится доступным только вакцинированным.

Местами в стране уже действует требование предоставить сертификат для выезда из своего района.

В стране вакцинировано около 64% ​​населения, несколько меньше, чем в среднем по ЕС (67%).