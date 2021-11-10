Німеччина організувала перший евакуаційний рейс з Афганістану з часу виходу союзників

Німеччина організувала перший евакуаційний рейс з Афганістану відтоді, як США та союзники остаточно вивели війська з країни.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter оголосило МЗС Німеччини.

Евакуація відбулась чартерним рейсом. На борту були 329 людей - громадян Німеччини та колишніх місцевих співробітників німецьких місій з членами родин. Літак прибув спершу до Катару.

Nach intensiven Vorbereitungen konnten wir heute auf unserem ersten Charterflug direkt aus #Afghanistan 329 deutsche Staatsbürger & #Ortskräfte mit Familien ausfliegen. Danke @MofaQatar_EN für die anhaltende Unterstützung für sichere Ausreisen. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) November 10, 2021

Загалом з часу, коли влада в Афганістані перейшла до угруповання "Талібан", Німеччина евакуювала з країни понад 5300 осіб - власних громадян, співробітників місії та громадян третіх країн, пише DPA. Евакуацію зупинили, не завершивши, невдовзі перед вильотом з аеропорту Кабула останніх військових США.

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Після цього за сприяння німецьких дипломатів з країни змогли вибратися близько 2000 осіб, здебільшого наземним шляхом.

Станом на початок жовтня Німеччина надала дозвіл на в’їзд до країни 25 000 афганцям, серед яких 17800 колишніх співробітників місій ФРН, які працювали зі збройними силами або федеральними міністерствами, та членів їхніх родин.

Нагадаємо, посольство Німеччини у Кабулі після виходу військ союзників припинило роботу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в кінці жовтня повідомив, що з Афганістану хочуть виїхати близько 130 українців, і близько 30 залишили країну самостійно за попередній місяць.

Про те, як вивозила своїх громадян з Афганістану Україна, читайте в інтерв'ю з послом у Таджикистані: Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі.

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