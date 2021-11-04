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Німеччина надасть 600 млн євро на гуманітарну допомогу афганцям

Четвер, 4 листопада 2021, 13:22

Німеччина виділить 600 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Афганістану.

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Цього року Німеччина надає додаткові 600 млн євро для гуманітарної допомоги в Афганістані. Це може напряму допомогти людям через партнерські організації, як Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Надаючи цю допомогу, федеральний уряд значною мірою покладається на потреби, визначені ООН і "Червоним Хрестом", - зазначають у повідомленні. 

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МЗС зазначає, що більш ніж половині населення Афганістану загрожує голод, близько 5,5 млн афганців стали внутрішньо переміщеними особами і майже стільки ж втекли до сусідніх країн. Зазначається, що ситуація ще більше ускладнилась з переходом влади до "Талібану", оскільки багато людей, які раніше спокійно забезпечували себе, залишились без роботи. Додатковою проблемою є втрата частини врожаю внаслідок посухи.

"Завдяки цим коштам гуманітарні організації зможуть надати швидку й ефективну допомогу мільйонам людей. При цьому наші партнери подбають, щоб допомога використовувалась тільки для гуманітарних потреб і не на користь "Талібану". Німеччина і партнерські організації підтримають також сусідів Афганістану, як Іран і Пакистан, для забезпечення гуманітарних потреб", - додають у заяві.

Із загальної суми 90 млн євро передадуть через Всесвітню продовольчу програму, 65 млн - через Програму розвитку ООН, 54 млн - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 50 млн - через спецфонд ООН для Афганістану, по 20 млн - через ЮНІСЕФ, ВООЗ, Міжнародну організацію з міграції, 10 млн - через "Червоний Хрест", решту - через інші проєкти. 

Раніше Велика Британія оголосила про виділення на гуманітарну допомогу Афганістану 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Німеччина Афганістан
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