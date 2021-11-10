Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Германия организовала первый эвакуационный рейс из Афганистана со времен выхода союзников

Среда, 10 ноября 2021, 21:00

Германия организовала первый эвакуационный рейс из Афганистана с тех пор, как США и союзники окончательно вывели войска из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter объявило МИД Германии.

Эвакуацию провели чартерным рейсом. На борту находились 329 человек – граждан Германии и бывших местных сотрудников немецких миссий с членами семей. Самолет прибыл сначала в Катар.

Всего со времени, когда власть в Афганистане перешла к группировке "Талибан", Германия эвакуировала из страны более 5300 человек - собственных граждан, сотрудников миссии и граждан третьих стран, пишет DPA. Эвакуацию остановили, не закончив, незадолго перед вылетом из аэропорта Кабула последних военных США.

Читайте также
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь афганцам

После этого при содействии немецких дипломатов из страны смогли выбраться около 2000 человек, в большинстве случаев - наземным путем.

По состоянию на начало октября Германия разрешила въезд в страну 25 000 афганцев, среди которых 17 800 бывших сотрудников миссий ФРГ, работавших с вооруженными силами или федеральными министерствами, и членов их семей.

Напомним, посольство Германии в Кабуле после ухода войск союзников прекратило работу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце октября сообщал, что из Афганистана хотят выехать около 130 украинцев, и около 30 покинули страну самостоятельно за предыдущий месяц.

О том, как вывозила своих граждан из Афганистана Украина, читайте в интервью с послом в Таджикистане: Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле.

Читайте также: ИГИЛ сближает: зачем Запад пошел на первые контакты с правительством "Талибана".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua

Статьи

Гибридное оружие нового типа: почему кризис мигрантов в Беларуси несет угрозу Украине

То, что создала на границе с ЕС Беларусь (или, возможно, Россия руками беларусов) – это история не о беженцах.
11 ноября 2021 — Богдан Яременко, народный депутат Украины, "Слуга народа"

"Большая перезагрузка": чего ждать от нового формата отношений Украины и США

Блок о стремлении Украины к НАТО - самый слабый. Его действующие формулировки менее амбициозны, чем даже в 2008 году... (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Новая Европа"

Соглашение не в пользу Украины: что будет означать завершение торговой войны между США и ЕС

США и ЕС ставят точку в тарифной войне, начатой Дональдом Трампом. Однако для Украины это означает появление новых рисков (укр.)
11 ноября 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"