В Польше заявили о новой попытке штурма границы мигрантами

В Польше заявили, что поздним вечером в среду в окрестностях города Беловежа произошла попытка силового пересечения границы большой группой мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал RMF24.

Как сообщила представительница пограничной службы Польши Эвелина Щепанска, солдат и офицеров забросали ветками и камнями.

Сообщается, что группа мигрантов в окрестностях Беловежи могла насчитывать даже 300-400 человек.

Однако до нелегального пересечения границы не дошло. На место прибыло около 30 полицейских.

Замглавы МВД Бартош Гродецкий сообщил, что из-за привлечения правоохранителей к торжествам ко Дню Независимости возможен штурм границы вечером. "Мы к этому готовы", – заверил он.

Всего за последние сутки было 468 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу, сообщили польские пограничники. В отношении 42 иностранцев было принято решение о выдворении с территории Республики Польша.

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, оказавшихся неудачными, они разбили лагерь и с тех пор остаются в нем.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.

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