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Європарламент закликав Польщу скасувати заборону абортів, що загрожує життю жінок

Четвер, 11 листопада 2021, 13:50

Європарламент у четвер схвалив резолюцію, у якій закликав польський уряд зняти заборону на аборти, яка загрожує життю жінок.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту, документ ухвалили голосами 373 євродепутатів, 124 були проти.

Резолюцію підготували спільно найбільші політичні фракції в Європарламенті – соціал-демократи, Європейська народна партія, Renew Europe, зелені та крайні ліві. 

Спочатку вона мала стосуватися обмеженого доступу до абортів через рік після рішення Конституційного трибуналу Польщі. Утім, у документ внесли зміни, доповнивши його згадкою про нещодавню смерть 30-річної вагітної жінки, яка спричинила нові протести.

Євродепутати закликають польський уряд "забезпечити, щоб у Польщі більше жінок не померло через цей обмежувальний закон". 

"Доступ до безпечних, легальних і безкоштовних послуг з переривання вагітності повинен бути гарантований", - заявили європарламентарі.

Депутати Європарламенту шкодують, що через обмежувальний закон жінкам доводиться робити аборт, який не відповідає стандартам безпеки, чи виїжджати за кордон, щоб зробити його.

Також парламент закликав держави-члени до більш ефективної співпраці для полегшення транскордонного доступу до абортів, наприклад, шляхом забезпечення доступу польських жінок до безкоштовного та безпечного аборту в інших національних системах охорони здоров’я.

Читайте більше на цю тему у статті: Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести.

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Європарламент Польща
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