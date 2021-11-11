Европарламент призвал Польшу отменить запрет абортов, угрожающий жизни женщин

Европарламент в четверг одобрил резолюцию, в которой призвал польское правительство снять запрет на аборты, угрожающий жизни женщин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента, документ приняли голосами 373 евродепутатов, 124 были против.

Резолюцию подготовили крупнейшие политические фракции в Европарламенте – социал-демократы, Европейская народная партия, Renew Europe, зеленые и крайние левые.

Сначала она должна была касаться ограниченного доступа к абортам через год после решения Конституционного трибунала Польши. Впрочем, в документ внесли изменения, дополнив его упоминанием о недавней смерти 30-летней беременной женщины, повлекшей новые протесты.

Евродепутаты призывают польское правительство "обеспечить, чтобы в Польше больше женщин не умерло из-за этого ограничительного закона".

"Доступ к безопасным, легальным и бесплатным услугам по прерыванию беременности должен быть гарантирован", - заявили европарламентарии.

Депутаты Европарламента сожалеют, что из-за ограничительного закона женщинам приходится делать аборт, не отвечающий стандартам безопасности, или выезжать за границу, чтобы сделать его.

Также парламент призвал государства-члены к более эффективному сотрудничеству для облегчения трансграничного доступа к абортам, например путем обеспечения доступа польских женщин к бесплатному и безопасному аборту в других национальных системах здравоохранения.

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