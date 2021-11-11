Зеленський пообіцяв Литві "адекватну реакцію" на міграційну кризу
Президенти України та Литви у четвер провели телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі та Європейського Союзу.
Про це президенти обох держав розповіли у своїх офіційних акаунтах в Twitter, пише "Європейська правда",
"Обговорив телефоном з Гітанасом Науседою складну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на наших кордонах", - зазначив Володимир Зеленський.
Литовський президент розповів, що мав "продуктивну розмову" з Володимиром Зеленським про погіршення ситуації з нелегальною міграцією на кордоні ЄС і Білорусі та пересування російських військ на східному кордоні України.
"У неспокійні часи найважливіше – бути на одній хвилі зі своїми партнерами та союзниками", - підкреслив Науседа.
За словами Зеленського, президенти також домовилися координувати заходи задля збереження свободи пересування громадян України і Литви в умовах пандемії.
Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну, майже про те ж саме повідомив і прем'єр Польщі.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні була ключовим питанням засідання РНБО у середу, яке скликав президент Володимир Зеленський.
В МВС деталізували, як Україна відреагує на ризики через Лукашенків "шантаж мігрантами".