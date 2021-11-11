Зеленский пообещал Литве "адекватную реакцию" на миграционный кризис

Президенты Украины и Литвы в четверг провели телефонный разговор по поводу обострения миграционной ситуации на границе Беларуси и Европейского Союза.

Об этом президенты обоих государств рассказали в своих официальных аккаунтах в Twitter, пишет "Европейская правда",

"Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе Беларуси и ЕС. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - отметил Владимир Зеленский.

Литовский президент рассказал, что провел "продуктивный разговор" с Владимиром Зеленским об ухудшении ситуации с нелегальной миграцией на границе ЕС и Беларуси и передвижении российских войск на восточной границе Украины.

"В неспокойные времена самое важное – быть на одной волне со своими партнерами и союзниками", - подчеркнул Науседа.

По словам Зеленского, президенты также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявлял о рисках попадания мигрантов из Беларуси в Украину, почти о том же сообщил и премьер Польши.

Ситуация на польско-белорусской границе была ключевым вопросом заседания СНБО в среду, которое созвал президент Владимир Зеленский.

В МВД детализировали, как Украина отреагирует на риски из-за "шантажа мигрантами" от Лукашенко.