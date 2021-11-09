Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посол у Польщі заявив про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:15

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що у разі невдачі спроб потрапити до Польщі група нелегальних мігрантів може спробувати перейти кордон України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє УНН.

"Наскільки серйозна ця ситуація для України – треба пам’ятати це і брати до уваги, тому що не виключено, якщо Польща все ж таки не дозволить до того, щоб нелегальні мігранти перетинали польський кордон… то вони можуть спробувати перейти український кордон", - сказав посол.

Також Дещиця зазначив, що ситуація, яка напередодні виникла на польсько-білоруському кордоні – не нова.

Спроби перетнути кордон з боку Білорусі організованими режимом Лукашенка нелегальними мігрантами відбуваються впродовж цілого року, а лише у жовтні відбулось приблизно 10 тисяч спроб нелегального перетину польського кордону, додав дипломат.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
шантаж мігрантами Польща
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди