Посол у Польщі заявив про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну

Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що у разі невдачі спроб потрапити до Польщі група нелегальних мігрантів може спробувати перейти кордон України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє УНН.

"Наскільки серйозна ця ситуація для України – треба пам’ятати це і брати до уваги, тому що не виключено, якщо Польща все ж таки не дозволить до того, щоб нелегальні мігранти перетинали польський кордон… то вони можуть спробувати перейти український кордон", - сказав посол.

Також Дещиця зазначив, що ситуація, яка напередодні виникла на польсько-білоруському кордоні – не нова.

Спроби перетнути кордон з боку Білорусі організованими режимом Лукашенка нелегальними мігрантами відбуваються впродовж цілого року, а лише у жовтні відбулось приблизно 10 тисяч спроб нелегального перетину польського кордону, додав дипломат.

Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.