Посол у Польщі заявив про ризики потрапляння мігрантів з Білорусі в Україну
Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що у разі невдачі спроб потрапити до Польщі група нелегальних мігрантів може спробувати перейти кордон України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє УНН.
"Наскільки серйозна ця ситуація для України – треба пам’ятати це і брати до уваги, тому що не виключено, якщо Польща все ж таки не дозволить до того, щоб нелегальні мігранти перетинали польський кордон… то вони можуть спробувати перейти український кордон", - сказав посол.
Також Дещиця зазначив, що ситуація, яка напередодні виникла на польсько-білоруському кордоні – не нова.
Спроби перетнути кордон з боку Білорусі організованими режимом Лукашенка нелегальними мігрантами відбуваються впродовж цілого року, а лише у жовтні відбулось приблизно 10 тисяч спроб нелегального перетину польського кордону, додав дипломат.
Нагадаємо, вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.
Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.