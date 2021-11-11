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Укр / Рус

У Польщі очікують використання Мінськом дітей мігрантів з пропагандистською метою

Четвер, 11 листопада 2021, 14:49

Польські спецслужби заявляють про нові групи мігрантів, які збираються в Мінську і швидше за все будуть перевезені на кордон з Польщею або Литвою.

Про це заявив речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Міграційний шлях продовжує підживлюватися людьми" - заявив Жарин.

За його словами, серед мігрантів, які зараз групуються в Мінську, є діти.

"Серед мігрантів, які зараз групуються в Мінську, є діти, яких готують до пропагандистської діяльності. Згідно з інструкцією для мігрантів, про яку я писав раніше, дітям роздають банери. Гра емоцій триває..." - зазначив Жарин.

Він також додав відео, на якому видно дитину з саморобним плакатом.

З початку року польські прикордонники зафіксували майже 33 тисячі спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з них майже 4,4 тис. у листопаді.

З 2 вересня через міграційний тиск у прикордонній зоні з Білоруссю у 183 населених пунктах діє надзвичайний стан. Він був введений на 30 днів згідно з указом президента Анджея Дуди, виданим на прохання Ради міністрів. Сейм погодився продовжити режим надзвичайного стану ще на 60 днів.

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шантаж мігрантами Польща Білорусь
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