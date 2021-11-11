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Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше ожидают использования Минском детей мигрантов в пропагандистских целях

Четверг, 11 ноября 2021, 14:49

Польские спецслужбы заявляют о новых группах мигрантов, которые собираются в Минске и, скорее всего, будут перевезены на границу с Польшей или Литвой.

Об этом заявил спикер министра координатора спецслужб Станислав Жарин в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Миграционный путь продолжает подпитываться людьми", – заявил Жарин.

По его словам, среди мигрантов, группирующихся сейчас в Минске, есть дети.

"Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, готовящиеся к пропагандистской деятельности. Согласно инструкции для мигрантов, о которой я писал ранее, детям раздают баннеры. Игра эмоций продолжается..." - отметил Жарин.

Он также добавил видео, на котором виден ребенок с самодельным плакатом.

С начала года польские пограничники зафиксировали почти 33 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них почти 4,4 тыс. в ноябре.

Со 2 сентября из-за миграционного давления в приграничной зоне с Беларусью в 183 населенных пунктах действует чрезвычайное положение. Оно было введено на 30 дней согласно указу президента Анджея Дуды, выданному по просьбе Совета министров. Сейм согласился продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней.

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