Канцлер Австрії заявив про неминучість локдауну для нещеплених 

Канцлер Австрії Александр Шалленберг заявив про неминучість локдауну для нещеплених громадян через наростання епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє австрійське видання Kurier.

"Вже зрозуміло, що ця зима та Різдво для нещеплених людей не будуть комфортними", - сказав Шалленберг.

Він зазначив, що рішення про посилення карантину для невакцинованих ймовірно доведеться ухвалювати найближчими днями.

Шалленберг також повторив свою попередню обіцянку про те, що уряд не буде впроваджувати обмеження однаково для всіх, наголошуючи, що "більшість не повинна бути в заручниках у меншості".

Канцлер закликав тих, хто досі ще щепився, або відкладає щеплення підсилюючою дозою, зробити це, заявивши, що в країні "ганебно низький показник охоплення щеплення" - 65%.

У четвер 11 листопада в Австрії повідомили про новий максимум заражень - 11 975, і 24 померлих. Показник попереднього дня також був рекордним і вперше перевищив 11 тисяч. Населення країни - близько 9 млн осіб.

Експертна комісія закликає невідкладно посилювати обмеження, особливо у Верхній Австрії та Зальцбурзі.

Епідемія встановлює нові рекорди і в сусідній Німеччині, де вперше зареєстрували понад 50 тисяч заражень за добу.