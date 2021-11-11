Канцлер Австрии заявил о неизбежности локдауна для непривитых

Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил о неизбежности локдауна для непривитых граждан из-за нарастания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает австрийское издание Kurier.

"Уже ясно, что эта зима и Рождество для непривитых людей не будут комфортными", - сказал Шалленберг.

Он отметил, что решение об усилении карантина для невакцинированных, вероятно, придется принимать в ближайшие дни.

Шалленберг также повторил свое предварительное обещание о том, что правительство не будет вводить ограничения одинаково для всех, отмечая, что "большинство не должно быть в заложниках у меньшинства".

Канцлер призвал до сих пор еще прививающихся или откладывающих прививки усиливающей дозой сделать это, заявив, что в стране "позорно низкий показатель охвата прививки" - 65%.

В четверг 11 ноября в Австрии сообщили о новом максимуме заражений – 11 975 и 24 умерших. Показатель предыдущего дня был рекордным и впервые превысил 11 тысяч. Население страны – около 9 млн человек.

Экспертная комиссия призывает безотлагательно усиливать ограничения, особенно в Верхней Австрии и Зальцбурге.

Эпидемия устанавливает новые рекорды и в соседней Германии, где впервые зарегистрировали более 50 тысяч заражений в сутки.