Европарламент лишил иммунитета депутата Латвии из-за расследования против него на родине

Депутаты Европейского парламента поддержали снятие депутатского иммунитета с латвийского депутата российского происхождения Нила Ушакова, бывшего мэра Риги, в связи с расследованием против него в Латвии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Ушаков является членом партии "Согласие". После лишения иммунитета он продолжает сохранять за собой полномочия депутата Европарламента.

Снятие неприкосновенности инициировали из-за уголовного производства против него в Латвии.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обнаружило в кабинете Ушакова, в то время мэра Риги, устройство "стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Устройство было замаскировано под альбом.

Ушаков в объяснениях для коллег в Европарламенте заявил, что все дело строится исключительно на этом устройстве, альбоме со встроенными в него камерой и диктофоном, и настаивал, что не использовал его как средство тайной записи.

"Характеристики у этого устройства гораздо скромнее, чем любой детской "радионяни", которую можно приобрести в магазине электроники", - заявил он.

Ушаков утверждает, что "альбом" был найден на полке его кабинета среди подарков, он не был подключен к питанию, не содержал карты памяти и на нем не нашли отпечатков пальцев экс-мэра.

"Я сам этот "альбом" не видел и не использовал, до сих пор не могу понять, почему по этому делу я прохожу как подозреваемый, а не потерпевший", - заявил он.

В то же время депутат добавил, что разделяет доверие коллег из Европарламента к латвийской судебной системе и отмена неприкосновенности позволит сдвинуть процесс с места.