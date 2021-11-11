"Найбільше виграє Росія": міністр оборони Латвії про конфлікт Лукашенка з ЄС

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс допускає "більш похмурі" сценарії у зв’язку з протистоянням Александра Лукашенка з Євросоюзом, та вважає, що за будь-якого розвитку подій найбільше виграє Росія.

Про це повідомляє Delfi, цитуючи його інтерв’ю "Латвійському радіо", пише "Європейська правда".

Міністр зазначив, що погода стає все холоднішою і Лукашенкові скоро доведеться вирішувати, як діяти далі.

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"Якщо він не зможе прорвати наші кордони, то йому доведеться прояснити ситуацію або визнати, що програв, та відправляти людей назад у ті країни, звідки він їх привіз. Це означає для нього фінансові втрати і більш серйозні проблеми", - зазначив Артіс Пабрікс.

На його думку, далі є кілька варіантів розвитку ситуації.

"Або міжнародна спільнота поступається і погоджується на план Кремля, допомагаючи Лукашенкові залишитися при владі і знімаючи з нього відповідальність за мігрантів, або Лукашенко нагнітає ситуацію до якось межі - до якої, я поки не готовий говорити - і тоді знову втручається Росія", - зазначив Артіс Пабрікс.

Міністр оборони висловив думку, що Білорусь фактично втратила незалежність і Лукашенко вже не приймає самостійних рішень.

"Найбільший переможець у цій ситуації - Росія, тому що Лукашенко і його режим стали інструментом в руках Кремля. Білорусь використовують для розколу всередині ЄС, створення загрози для кордонів ЄС, спроб щось "вибити", - зазначив Артіс Пабріс.

Як відомо, з 8 листопада до кордону Білорусі з Польщею підійшла безпрецедентно велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після невдалих спроб перейти кордон ЄС вони розбили табір і відтоді залишаються в ньому. 11 листопада у Польщі повідомили про нові спроби силового перетину кордону.

ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією західних ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Владімір Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також "Аерофлот" і Turkish Airlines.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

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