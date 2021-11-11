"Больше всего выигрывает Россия": министр обороны Латвии о конфликте Лукашенко с ЕС

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс допускает "более мрачные" сценарии в связи с противостоянием Александра Лукашенко с Евросоюзом и считает, что при любом развитии событий больше всего выигрывает Россия.

Об этом сообщает Delfi, цитируя его интервью "Латвийскому радио", пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что погода становится все холоднее и Лукашенко скоро придется решать, как действовать дальше.

"Если он не сможет прорвать наши границы, то ему придется прояснить ситуацию или признать проигрыш и отправлять людей обратно в те страны, откуда он их привез. Это означает для него финансовые потери и более серьезные проблемы", - отметил Артис Пабрикс.

По его мнению, есть несколько вариантов развития ситуации.

"Или международное сообщество уступает и соглашается на план Кремля, помогая Лукашенко остаться у власти и снимая с него ответственность за мигрантов, или Лукашенко нагнетает ситуацию до какой-то точки – до какой, я пока не готов говорить – и тогда снова вмешивается Россия", - отметил Артис Пабрикс.

Министр обороны выразил мнение, что Беларусь фактически утратила независимость и Лукашенко уже не принимает автономных решений.

"Самый большой победитель в этой ситуации - Россия, потому что Лукашенко и его режим стали инструментом в руках Кремля. Беларусь используют для раскола внутри ЕС, создания угрозы для границ ЕС, попыток что-то "выбить", - отметил Артис Пабрис.

Как известно, с 8 ноября к границе Беларуси с Польшей подошла беспрецедентно большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После неудачных попыток перейти границу ЕС они разбили лагерь и остаются в нем. 11 ноября в Польше сообщили о новых попытках силового пересечения границы.

ЕС готовится 15 ноября принять новый пакет санкций против Беларуси за искусственное создание миграционного кризиса. По информации западных СМИ, под санкции могут попасть глава МИД Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны. Появлялись слухи, что под санкции могут попасть также "Аэрофлот" и Turkish Airlines.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

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