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Норвегія повернула COVID-сертифікати на тлі зростання нових інфекцій

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:08

Норвегія знову запровадить сертифікати COVID-19 на тлі зростання нових інфекцій.

Про це заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Муніципалітети Норвегії зможуть відновити використання внутрішніх сертифікатів для відвідування великих заходів і таких місць, як нічні клуби, після зростання кількості коронавірусних інфекцій в країні в останні тижні.

Прем'єр сказав, що сертифікати будуть використовуватися, щоб уникнути карантину та суворіших національних заходів.

"Це означає, що ви зможете жити якомога нормально, навіть якщо в суспільстві багато інфекції", - сказав він.

Місто Тромсе на півночі Норвегії, де спостерігається сплеск інфекцій, заявило, що почне використовувати сертифікати вже наступного тижня.

Також було оголошено, що невакцинованим медичним працівникам буде запропоновано носити маски для обличчя та двічі на тиждень проходити тестування.

Буде також змінено правила тестування для нещеплених людей, а не лише для медичних працівників. Невакциновані особи, які контактували з хворими людьми, повинні проходити тестування щодня протягом семи днів з моменту останнього контакту. Це правило набуде чинності з 16 листопада.

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Норвегія Коронавірус
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