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Норвегия вернула COVID-сертификаты на фоне роста новых инфекций

Пятница, 12 ноября 2021, 14:08

Норвегия вновь введет в действие сертификаты COVID-19 на фоне роста новых инфекций.

Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Муниципалитеты в Норвегии смогут возобновить использование внутренних сертификатов для посещения крупных мероприятий и таких мест, как ночные клубы, после роста числа коронавирусных инфекций в стране в последние недели.

Премьер сказал, что сертификаты будут использоваться, чтобы избежать карантина и более строгих национальных мер.

"Это означает, что вы сможете жить как можно более нормально, даже если в обществе много инфекции", - сказал он.

Город Тромсё на севере Норвегии, где наблюдается всплеск инфекций, заявил, что начнет использовать сертификаты уже на следующей неделе.

Также было объявлено, что невакцинированным медицинским работникам будет предложено носить маски для лица и дважды в неделю проходить тестирование.

Будут также изменены правила тестирования для непривитых людей, а не только для медицинских работников. Невакцинированные лица, контактировавшие с заболевшими людьми, должны будут проходить тестирование ежедневно в течение семи дней с момента последнего контакта. Это правило вступит в силу с 16 ноября.

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