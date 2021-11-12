Кулеба в Брюсселе встретится с главами МИД Германии и Франции, чтобы активизировать "Нормандию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября в Брюсселе встретится с главами МИД Германии и Франции для обсуждения урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Встреча состоится в рамках рабочего визита Кулебы в Брюссель, где он примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства.

Читайте также Кулеба встретится с генсеком НАТО в Брюсселе

Кулеба встретится с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом, "чтобы скоординировать шаги по активизации работы Нормандского формата и продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", отметили в министерстве.

Кроме того, во время визита глава МИД Украины проведет переговоры с руководством НАТО, ключевой темой которых станут практические шаги поддержки Украины на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе.

Программа визита также предусматривает встречу министров иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии в формате Ассоциированного трио, двусторонние встречи с представителями институтов ЕС и министрами иностранных дел стран-членов ЕС.