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Кулеба в Брюсселе встретится с главами МИД Германии и Франции, чтобы активизировать "Нормандию"

Пятница, 12 ноября 2021, 16:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября в Брюсселе встретится с главами МИД Германии и Франции для обсуждения урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Встреча состоится в рамках рабочего визита Кулебы в Брюссель, где он примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства.

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Кулеба встретится с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом, "чтобы скоординировать шаги по активизации работы Нормандского формата и продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", отметили в министерстве.

Кроме того, во время визита глава МИД Украины проведет переговоры с руководством НАТО, ключевой темой которых станут практические шаги поддержки Украины на фоне ситуации вдоль украинской границы, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, временно оккупированном Крыму и в Приднестровском регионе.

Программа визита также предусматривает встречу министров иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии в формате Ассоциированного трио, двусторонние встречи с представителями институтов ЕС и министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

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Германия МИД
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