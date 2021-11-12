У Франції прокуратура розпочала розслідування щодо згвалтування в Єлисейському палаці

За повідомленнями французьких ЗМІ, У Франції прокуратура почала розслідування ймовірного згвалтування військової, яка працює в Єлисейському палаці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

Зокрема, видання Libération повідомило, що інцидент стався 1 липня після вечірки для персоналу, що залишає службу, яка проводилась у палаці і на якій був присутній президент Франції Еммануель Макрон.

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Вважається, що інцидент стався пізно вночі у прибудові до палацу, розташованій на сусідній вулиці. Там розташовані офіси військового персоналу Єлисейського палацу.

Обоє - обвинувачений та жертва - є військовими. Розслідування було розпочато 12 липня після подання скарги до місцевої поліцейської дільниці.

За повідомленням Libération, Єлисейський палац заявив, що ніколи не коментує поточні судові справи.

У Єлисейському палаці зазначили, що дочекаються "судового розслідування, щоб кваліфікувати факти та розглянути подальші заходи".