Во Франции прокуратура начала расследование об изнасиловании в Елисейском дворце

По сообщениям французских СМИ, во Франции прокуратура начала расследование вероятного изнасилования военной, работающей в Елисейском дворце.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

В частности, издание Libération сообщило, что инцидент произошел 1 июля после вечеринки для персонала, покидающего службу, которая проводилась во дворце и на которой присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

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Считается, что инцидент произошел поздно ночью в пристройке к дворцу, расположенной на соседней улице. Там расположены офисы военного персонала Елисейского дворца.

Оба - обвиняемый и жертва - военные. Расследование было начато 12 июля после подачи жалобы в местный полицейский участок.

Как сообщает Libération, Елисейский дворец заявил, что никогда не комментирует текущие судебные дела.

В Елисейском дворце отметили, что дождутся "судебного расследования, чтобы квалифицировать факты и рассмотреть дальнейшие меры".