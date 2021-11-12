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Австрия в воскресенье утвердит локдаун для непривитых

Пятница, 12 ноября 2021, 19:22

Канцлер Австрии Александр Шалленберг заявил, что правительство страны, вероятно, примет в воскресенье решение ввести локдаун для людей, не вакцинированных от коронавируса полностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Шалленберг не сказал, когда локдаун вступит в силу, но две федеральные земли, наиболее пострадавшие от этой волны инфекций, Верхняя Австрия и Зальцбург, в понедельник введут этот шаг у себя.

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Приблизительно 65% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19, что является одним из самых низких показателей в Западной Европе.

Многие австрийцы скептически относятся к вакцинам, и этот взгляд поддерживает ультраправая Партия свободы, третья по величине в парламенте.

"Цель четко ясна: что мы дадим "зеленый свет" в это воскресенье для общенационального локдауна непривитых", - заявил Шалленберг на пресс-конференции, добавив, что отделения интенсивной терапии становятся все более заполненными.

"Развитие такое, что я не думаю, что разумно ждать… Мы сделаем этот шаг сейчас, и я хочу, чтобы мы сделали этот шаг в воскресенье и на национальном уровне для всех девяти земель", - сказал он.

Шалленберг заявил в четверг, что непривитые столкнутся с теми же ограничениями на ежедневное передвижение, что и вся страна во время трех локдаунов в прошлом году.

Шалленберг хочет избежать дополнительных ограничений для вакцинированных, чтобы побуждать несогласных к вакцинации.

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Австрія Коронавирус Карантин Вакцины
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