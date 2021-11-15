Генсек НАТО: в Альянсі немає консенсусу для запрошення України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі немає консенсусу для запрошення України стати повноцінним членом організації.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Axios, пише "Європейська правда".

"Щоб стати членом НАТО, треба відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм із модернізацією, у боротьбі з корупцією, але 30 членів Альянсу мають дати згоду. У нас зараз немає консенсусу щодо запрошення України стати повноцінним членом НАТО", – сказав Столтенберг.

Журналіст запитав генсека, що робитиме НАТО, якщо Росія знову наважиться на вторгнення до України. Столтенберг відповів, що минулого тижня бачився з президентом України Володимиром Зеленським і знає, "що той хоче чогось більшого, повноцінного членства".

Журналіст заперечив, що Зеленський хоче реального захисту від Росії і нагадав, що Україна отримувала обіцянку про членство на Бухарестському саміті 2008 року, але нічого не сталося і Росія вторглася та окупувала території..

"Неправильно говорити, що нічого не сталося: вони не стали членами, але ми зміцнили наше партнерство і почали ближче співпрацювати", – відповів генсек НАТО, додавши, що Україна не підпадає під дію статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Нагадаємо, 15 листопада під час візиту до Брюсселя міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, головою ОБСЄ та низкою європейських колег, а також міністрами "Асоційованого тріо".