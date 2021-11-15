Генсек НАТО: в Альянсе нет консенсуса для приглашения Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет консенсуса для приглашения Украины стать полноценным членом организации.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

"Чтобы стать членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, в борьбе с коррупцией, но 30 членов Альянса должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по приглашению Украины стать полноценным членом НАТО", – сказал Столтенберг.

Журналист спросил генсека, что будет делать НАТО, если Россия снова решится на вторжение в Украину. Столтенберг ответил, что на прошлой неделе виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским и знает, что тот хочет чего-то большего, полноценного членства.

Журналист возразил, что Зеленский хочет реальной защиты от России, и напомнил, что Украина получала обещание о членстве на Бухарестском саммите 2008 года, но ничего не произошло, и Россия вторглась и оккупировала территории.

"Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и начали ближе сотрудничать", - ответил генсек НАТО, добавив, что Украина не подпадает под действие статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Напомним, 15 ноября во время визита в Брюссель министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой ОБСЕ и рядом европейских коллег, а также министрами "Ассоциированного трио".