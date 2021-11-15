ЄС визнав COVID-сертифікати, видані в Молдові та Грузії

​​Євросоюз визнав COVID-сертифікати, видані у Молдові та Грузії, а також у Сербії і Новій Зеландії.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії у понеділок, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Комісія ухвалила чотири рішення, які підтверджують, що сертифікати про COVID-19, видані Грузією, Молдовою, Новою Зеландією та Сербією, є еквівалентними ковідному цифровому сертифікату ЄС.

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У результаті чотири країни будуть підключені до системи ЄС, а їхні ковідні сертифікати будуть прийматися на тих же умовах, що й ковідний цифровий сертифікат ЄС", - сказано у повідомленні комісії.

Рішення набирає чинності з вівторка, 16 листопада.

Нагадаємо, Європейський союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським, 19 серпня цього року.

COVID-сертифікати, видані Україною, почали приймати для поїздок в ЄС 20 серпня.