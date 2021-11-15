ЕС признал COVID-сертификаты, изданные в Молдове и Грузии

Евросоюз признал COVID-сертификаты, изданные в Молдове и Грузии, а также в Сербии и Новой Зеландии.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Комиссия приняла четыре решения, подтверждающих, что сертификаты о COVID-19, выданные Грузией, Молдовой, Новой Зеландией и Сербией, эквивалентны ковидному цифровому сертификату ЕС.

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В результате четыре страны будут подключены к системе ЕС, а их сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и ковидный цифровой сертификат ЕС", - сказано в сообщении комиссии.

Решение вступает в силу со вторника, 16 ноября.

Напомним, Европейский союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским, 19 августа этого года.

COVID-сертификаты, выданные Украиной, начали принимать для поездок в ЕС 20 августа.