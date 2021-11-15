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Кулеба обговорив з ЄС план співпраці зі "Східним партнерством" з пакетом інвестицій на 2,3 млрд євро

Понеділок, 15 листопада 2021, 17:47

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі із комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї обговорив економічний та інвестиційний план "Східного партнерства", що підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро.

Про це у понеділок повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Зокрема, йшлося про те, що інвестиційний план ЄС дозволить втілити в Україні низку ключових проєктів. 

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Серед них: підтримка 100 тисяч малих та середніх українських підприємств, додаткові можливості розвитку понад 10 тисяч дрібних фермерських господарств, економічна трансформація сільських районів, модернізація пунктів перетину кордону, прискорення цифрової трансформації і модернізація загальнодоступної ІТ-інфраструктури, підвищення енергоефективності та підтримка виробництва в Україні "зеленого" водню.

Економічний та інвестиційний план "Східного партнерства" - план ЄС з подальшої співпраці з країнами "Східного партнерства", який підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро у вигляді грантів, гарантій та змішаних інструментів, з можливістю залучити до 17 млрд євро публічних та приватних інвестицій.

Він включає розвиток торгівлі, створення нових робочих місць, інвестиції в інфраструктуру, посилення демократичних інституцій та верховенства права, підтримку "зеленого" та цифрового переходу, просування ідей справедливого суспільства з гендерною рівністю та інклюзивністю.

Економічний та інвестиційний план "Східного партнерства" є однією з тем обговорення напередодні наступного саміту "Східного партнерства" у грудні 2021 року. 

Раніше Кулеба заявив, що в історії існування формату ЄС "Східного партнерства" настав вирішальний момент, і озвучив три очікування України від подальшого функціонування формату. 

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Східне партнерство МЗС Кулеба
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