Кулеба обсудил с ЕС план сотрудничества с "Восточным партнерством" с инвестициями в 2,3 млрд евро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с комиссаром ЕС по соседству и расширению Оливером Вархеи обсудил экономический и инвестиционный план "Восточного партнерства", подкрепляемый инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

В частности, речь шла о том, что инвестиционный план ЕС позволит воплотить в Украине ряд ключевых проектов.

Среди них: поддержка 100 тысяч малых и средних украинских предприятий, дополнительные возможности развития более 10 тысяч мелких фермерских хозяйств, экономическая трансформация сельских районов, модернизация пунктов пересечения границы, ускорение цифровой трансформации и модернизация общедоступной ИТ-инфраструктуры, повышение энергоэффективности и поддержка производства в Украине зеленого водорода.

Экономический и инвестиционный план "Восточного партнерства" - план ЕС по дальнейшему сотрудничеству со странами "Восточного партнерства", который подкрепляется инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд. евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций.

Он включает в себя развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивностью.

Экономический и инвестиционный план "Восточного партнерства" является одной из тем обсуждения в преддверии предстоящего саммита "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Ранее Кулеба заявил, что в истории существования формата ЕС "Восточного партнерства" наступил решающий момент и озвучил три ожидания Украины от дальнейшего функционирования формата.

Читайте подробнее: "Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС".