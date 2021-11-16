Міноборони Литви: міграційна криза може бути прикриттям для дій Росії проти України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.

Про це міністр сказав в інтерв'ю радіо LRT у вівторок, пише "Європейська правда".

"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже стурбовані, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності на великі відстані", - сказав міністр.

"Можливо, швидкої передислокації потужностей буде недостатньо для більшого конфлікту з Україною, тому що Україна, зі свого боку, зараз набагато краще підготовлена, ніж це було сім років тому, але це, безумовно, може спричинити кризу в регіоні", - додав він.

Анушаускас зазначив, що нинішня ситуація в Україні не дозволяє говорити про будь-які позитивні зрушення: Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які б дозволили Україні почуватися у більшій безпеці.

"Немає жодних ознак руху до миру. Загрози залишилися", - заявив литовський міністр.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Тим часом міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі 15 листопада запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

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