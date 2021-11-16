Минобороны Литвы: миграционный кризис может быть прикрытием для действий России против Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС может являться прикрытием для активных действий России против Украины.

Об этом министр сказал в интервью радио LRT во вторник, пишет "Европейская правда".

"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно крупные силы на большие расстояния", - сказал министр.

"Возможно, быстрой передислокации мощностей будет недостаточно для большего конфликта с Украиной, потому что Украина, со своей стороны, сейчас гораздо лучше подготовлена, чем это было семь лет назад, но это, безусловно, может повлечь за собой кризис в регионе", - добавил он.

Анушаускас отметил, что нынешняя ситуация в Украине не позволяет говорить о каких-либо положительных сдвигах: Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые позволили бы Украине чувствовать себя в большей безопасности.

"Нет никаких признаков движения к миру. Угрозы остались", - заявил литовский министр.

Напомним, 15 ноября мигранты перебрались к пограничному переходу в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек. Ночь на КПП прошла спокойно, в то же время большая группа мигрантов попыталась прорваться через границу в другом месте.

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

Между тем министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе 15 ноября заверили главу МИД Дмитрия Кулебу, что Россия столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 ноября, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать на возможности масштабного вторжения.

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