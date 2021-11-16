В Италии планируется обязательная дополнительная вакцинация для медицинских работников

Итальянское правительство рассмотрит предложение сделать обязательной третью дозу вакцины от коронавируса для медицинских работников, поскольку новые случаи заболевания COVID-19 участились среди врачей и медсестер.

Об этом пишет The Local, сообщает "Европейская правда".

Предложение будет вынесено на рассмотрение правительства на этой неделе. Министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что обязательная ревакцинация для медицинских работников будет проведена "очень скоро".

"Давайте ускорим введение третьих доз, чтобы остановить четвертую волну. Рост инфекций объективный. Что нам делать? Скажем, это похоже на осознание того, что вода поднимается. Мы должны играть на опережение, поскольку этот вирус научил нас быстро двигаться", - сказал он.

Все медицинские работники в Италии, включая персонал аптек, подпадают под действие закона о вакцинации, принятого в апреле. Тех, кто отказывается от вакцинации, переводят на другие должности, где это возможно или устраняют работу без оплаты.

Данные за последние два месяца показывают, что рост числа инфекций среди медицинских работников утроился.

За последний месяц до 14 ноября было зарегистрировано 2736 случаев по сравнению с 2396 в предыдущем месяце и 936 в период с середины августа по середину сентября. Согласно отчету, из этих инфекций 82% составляют медсестры.

Ранее сообщалось, что в Италии вскоре третьи дозы вакцины будут предлагаться большему количеству возрастов.