У Латвії суттєво підвищили зарплати президенту, урядовцям та депутатам - але майбутнім

У вівторок Cейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки, які передбачають підвищення зарплат посадових осіб з 2023 року в рамках реалізації реформи системи оплати праці у державному управлінні.

Про це йдеться в публікації Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Зарплати перших осіб держави - президента, голови Сейму, прем'єр-міністра, голови Верховного суду та голови Конституційного суду - становитимуть приблизно 7 607 євро на місяць.

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При цьому найбільший приріст заробітку у прем'єр-міністра та голови Сейму: зарплати піднімуться приблизно на 40%.

Приблизно на третину зростуть - до 6 700 євро на місяць - зарплати міністрів.

Щомісячний заробіток генерального прокурора становитиме приблизно 7 280 євро, держконтролера та омбудсмена - 6 700 євро, заступника голови Конституційного суду - близько 6 500 євро.

Пересічні депутати Сейму, які не займають додаткових посад, у 2023 році отримуватимуть на місяць приблизно 3 800 євро, що вдвічі менше за зарплату спікера парламенту і приблизно на 10% більше, ніж зараз.

Прем'єр-міністр Криш'яніс Каріньш раніше наголошував, що підвищення зарплат не торкнеться жодного обраного зараз посадовця. Зарплати підвищуватимуться лише у 2023 році. Вибори до 14-го Сейму відбудуться у жовтні 2022 року.

Мета змін - підвищення якості та ефективності роботи державного управління. Держканцелярія раніше дійшла до висновку, що у державному управлінні та самоврядування зарплати висококваліфікованих працівників на 28-38% нижчі, ніж аналогічних фахівців у приватному секторі. Через це держуправління та самоврядування стикаються з плинністю кадрів і зазнають складнощів із залученням кваліфікованих фахівців.