В Латвии существенно повысили зарплаты президенту, министрам и депутатам – но будущим

Во вторник Cейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, предполагающие повышение зарплат должностных лиц с 2023 года в рамках реализации реформы системы оплаты труда в государственном управлении.

Об этом говорится в публикации Delfi, сообщает "Европейская правда".

Зарплаты первых лиц государства – президента, председателя Сейма, премьер-министра, председателя Верховного суда и председателя Конституционного суда – составят примерно 7 607 евро в месяц.

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При этом самый большой прирост заработка у премьер-министра и главы Сейма: зарплаты поднимутся примерно на 40%.

Приблизительно на треть возрастут – до 6 700 евро в месяц – зарплаты министров.

Ежемесячный заработок генерального прокурора будет составлять около 7 280 евро, госконтролера и омбудсмена - 6 700 евро, заместителя председателя Конституционного суда - около 6 500 евро.

Рядовые депутаты Сейма, не занимающие дополнительных должностей, в 2023 году будут получать в месяц примерно 3 800 евро, что вдвое меньше чем зарплата спикера парламента и примерно на 10% больше, чем сейчас.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее подчеркивал, что повышение зарплат не коснется ни одного избранного сейчас должностного лица. Зарплаты будут повышаться только в 2023 году. Выборы в 14-й Сейм пройдут в октябре 2022 года.

Цель изменений – повышение качества и эффективности работы государственного управления. Госканцелярия ранее пришла к выводу, что в государственном управлении и самоуправлении зарплаты высококвалифицированных работников на 28-38% ниже аналогичных специалистов в частном секторе. Поэтому госуправление и самоуправление сталкиваются с текучестью кадров и испытывают сложности с привлечением квалифицированных специалистов.