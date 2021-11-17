Як у країнах світу “підкупають” громадян задля вакцинації

Президент Володимир Зеленський запропонував українцям фінансовий стимул за повну вакцинацію від коронавірусу - "ваучер" на тисячу гривень. Йдеться про абонемент до спортзалу, квиток у кіно чи в музей або ж для мандрівки країною.

Ідея не нова. Ще навесні "Європейська правда" розповідала, як уряди та компанії тестують таку можливість. Напередодні зими та чергової хвилі епідемії схожих ініціатив побільшало, у тому числі на карті Європи.

Про те, чи виявилися ці спроби успішними читайте в цікавій статті журналістки ЄвроПравди Христини Бондарєвої Не тільки "тисяча Зеленського": як у Європі та у світі платять громадянам за вакцинацію.

Першою в Європі метод стимулів для вакцинації взяла на озброєння Сербія.

У травні цього року сербський уряд став першим у світі, хто запровадив плату за вакцинацію. Приблизно 26 євро міг отримати кожен, хто щепився принаймні однією дозою. Програму зробили обмеженою у часі: платна вакцинація мала діяти лише 25 днів: з 6 по 31 травня. Згодом уряд продовжив її до 15 червня.

Однак з’ясувалося, що ці виплати виявились неефективним заходом.

Велика проблема з "антиваксами" є у США, тому не дивно, що ця країна також стимулювала своїх громадян вакцинуватися. Залежно від штату, громадянам пропонували різні фінансові стимули – або у вигляді ваучерів, або у формі прямих виплат. Згодом президент США Джо Байден закликав місцевих чиновників запропонувати 100 доларів кожному, хто отримає щеплення.

У Грузії, Латвії, Литві пропонували стимули тільки для літніх людей, а у США почали пропонувати стимули для наймолодших.

Та найпоширенішими виявилися програми допомоги з боку бізнесу, а не влади.

У Німеччині велика мережа супермаркетів Edeka Nord запропонувала подарункову карту на 50 євро як бонус окремим працівникам за вакцинацію. Її приклад наслідували інші продуктові мережі у США.

Були й більш креативні, не настільки прямі "підкупи". В румунському замку Бран, більш відомому як замок Дракули, за вакцинацію дарували безкоштовний вхід на виставку середньовічних знарядь тортур.

Єдиної думки щодо ефективності вакцинаційних стимулів немає й досі. Деякі дослідження не виявили істотного впливу грошових виплат чи лотерей на рівень вакцинації.

А от експеримент у Швеції засвідчив, що невеликий вплив є.

Більше про стимули для вакцинації в країнах світу та їх результати читайте в матеріалі Христини Бондарєвої Не тільки "тисяча Зеленського": як у Європі та у світі платять громадянам за вакцинацію.