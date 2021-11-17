Как в странах мира "подкупают" граждан к вакцинации

Президент Владимир Зеленский предложил украинцам финансовый стимул за полную вакцинацию от коронавируса – "ваучер" на тысячу гривен. Речь идет об абонементе в спортзал, билет в кино или в музей или для путешествия по стране.

Идея не нова. Еще весной "Европейская правда" рассказывала о том, как правительства и компании тестируют такую ​​возможность. В преддверии зимы и очередной волны эпидемии подобных инициатив стало больше, в том числе на карте Европы.

О том, оказались ли эти попытки успешными читайте в интересной статье журналистки ЕвроПравды Кристины Бондаревой Не только "тысяча Зеленского": как в Европе и мире платят гражданам за вакцинацию.

Первой в Европе метод стимулов для вакцинации взяла на вооружение Сербия.

В мае этого года сербское правительство первым в мире ввело плату за вакцинацию. Приблизительно 26 евро мог получить каждый, кто привился по крайней мере одной дозой. Программу сделали ограниченной по времени: платная вакцинация должна была действовать всего 25 дней: с 6 по 31 мая. Впоследствии правительство продлило ее до 15 июня.

Однако выяснилось, что эти выплаты оказались неэффективной мерой.

Большая проблема с "антиваксами" есть в США, поэтому не удивительно, что эта страна также стимулировала своих граждан вакцинироваться. В зависимости от штата гражданам предлагали различные финансовые стимулы – либо в виде ваучеров, либо в форме прямых выплат. Впоследствии президент США Джо Байден призвал местных чиновников предложить 100 долларов каждому, кто получит прививку.

В Грузии, Латвии, Литве предлагали стимулы только пожилым людям, а в США, наоборот, начали предлагать стимулы еще и для самых молодых.

Но наиболее распространенными оказались программы помощи со стороны бизнеса, а не власти.

В Германии большая сеть супермаркетов Edeka Nord предложила подарочную карту на 50 евро в качестве бонуса отдельным работникам за вакцинацию. Ее примеру последовали другие продуктовые сети в США.

Были и более креативные, не столь прямые "подкупы". В румынском замке Бран, более известном как замок Дракулы, за вакцинацию дарили бесплатный вход на выставку средневековых орудий пыток.

Единого мнения относительно эффективности вакцинационных стимулов нет до сих пор. Некоторые исследования не выявили существенного влияния денежных выплат или лотерей на уровень вакцинации.

А вот эксперимент в Швеции показал, что небольшое влияние есть.

Больше о стимулах для вакцинации в странах мира и о их результатах читайте в материале Кристины Бондаревой Не только "тысяча Зеленского": как в Европе и мире платят гражданам за вакцинацию.